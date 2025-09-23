В Подмосковье внедрили голосового помощника в систему экомониторинга

23 сентября 2025, 12:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

В Московской области запустили автоматического голосового ассистента для системы ГИС «Экомониторинг». Новый помощник принимает обращения жителей и информирует их о ходе рассмотрения сообщений, а еще помогает вести учёт заявок, рассказали в Минэкологии региона.







«Мы внедрили голосового помощника с элементами искусственного интеллекта, который помогает кратно снизить время обработки обращений. Это уже разгрузило сотрудников «Мособлэкомониторинга», улучшило качество приема и обработки информации, но, что еще важнее, повысило оперативность реагирования службы на обращения», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.