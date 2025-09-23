В Раменском обновили контейнерные площадки в десяти населенных пунктах
В Раменском муниципальном округе завершили третий этап модернизации контейнерных площадок. Работы провели по новым требованиям к внешнему виду мест складирования твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, сообщили в местной Администрации.
Обновили площадки в десяти населенных пунктах округа: на улице Москворецкой в Раменском, у общежития в с.Ульянино, на улице Новой в д.Бояркино, в массиве многодетных семей в д.Вишняково, около шиномонтажа в д.Ивановка, на улице Тумановка в п.Кратово, в д.Лысцево, у больницы в с.Никитское, у ЦКАД в д.Морозово и в д.Фомино.
