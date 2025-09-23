В Раменском обновили контейнерные площадки в десяти населенных пунктах

23 сентября 2025, 18:22

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском муниципальном округе завершили третий этап модернизации контейнерных площадок. Работы провели по новым требованиям к внешнему виду мест складирования твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, сообщили в местной Администрации.