В Раменском обновили контейнерные площадки в десяти населенных пунктах

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском муниципальном округе завершили третий этап модернизации контейнерных площадок. Работы провели по новым требованиям к внешнему виду мест складирования твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, сообщили в местной Администрации.



Обновили площадки в десяти населенных пунктах округа: на улице Москворецкой в Раменском, у общежития в с.Ульянино, на улице Новой в д.Бояркино, в массиве многодетных семей в д.Вишняково, около шиномонтажа в д.Ивановка, на улице Тумановка в п.Кратово, в д.Лысцево, у больницы в с.Никитское, у ЦКАД в д.Морозово и в д.Фомино.

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

На площадках установили новые контейнеры и ограждения, а еще обустроили отдельные отсеки с закрывающимися воротами для крупногабаритного мусора.
Ирина Паршина

