2,5 гектара леса очистили под Наро-Фоминском

22 сентября 2025, 18:23

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Наро-Фоминского городского округа

В районе деревни Александровка под Наро-Фоминском прошла акция «Чистый лес»: волонтёры, школьники, сотрудники «Мособллеса» и экологи убрали 2,5 гектара леса, отметили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.





Всего в субботнике приняли участие 123 человека. Они собрали десятки килограммов мусора: сухостой, брошенные бревна и бытовые отходы. Среди участников были депутат Мособлдумы Олег Рожнов и заместитель главы округа Денис Голубев.



Фото: пресс-служба Администрации Наро-Фоминского городского округа

«Акция «Чистый лес», инициированная «Единой Россией», проходит у нас уже третий год подряд. В 2023 — лес у Слизнево, в прошлом — лесопарк «Ёлочки» в Наро-Фоминске. Так проект превратился в традицию, которую мы будем поддерживать и дальше», — подчеркнул глава округа Роман Шамнэ.