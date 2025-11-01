Участники «Экологических игр» собрали в Подмосковье почти три тонны пластика

01 ноября 2025, 21:26

Без малого три тонны пластика сдали участники проекта «Экологические игры 2025», проходившего в Московской области с апреля по октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, которое выступило инициатором проекта.





По 12 городам региона курсировал мобильный пункт приёма пластика. Каждые выходные жители региона могли сдать отходы, а взамен получить бонусные баллы для покупок в одной из торговых сетей.



«По итогам акции собрали 2,9 тонны пластика, который направят на переработку и используют в производстве новых изделий. Лидером по объёму собранных отходов стала Коломна. Самым востребованным типом пластика оказался прозрачный и голубой, который идёт на производство инновационной гранулы с добавлением переработанного сырья. На втором месте по популярности – лотки из полипропилена для готовой еды», – рассказали в Минчистоты.