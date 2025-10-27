Должникам за вывоз мусора в Подмосковье спишут пени при оплате долга

27 октября 2025, 17:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Региональные операторы Сергиево-Посадского, Рузского и Каширского кластеров запустили акцию «Прощайте, пени 2025!». Она позволит жителям и организациям Подмосковья списать пени, начисленные за несвоевременную оплату услуг по вывозу отходов, сообщили в Минчистоты Московской области.