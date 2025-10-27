Должникам за вывоз мусора в Подмосковье спишут пени при оплате долга
Региональные операторы Сергиево-Посадского, Рузского и Каширского кластеров запустили акцию «Прощайте, пени 2025!». Она позволит жителям и организациям Подмосковья списать пени, начисленные за несвоевременную оплату услуг по вывозу отходов, сообщили в Минчистоты Московской области.
Участниками акции могут стать владельцы частных домов, жильцы многоквартирных домов и юридические лица, имеющие задолженность и начисленные пени за период с января 2019 по сентябрь 2025 года.
Физлицам достаточно погасить основной долг с 1 октября по 30 ноября 2025 года, после чего пени спишут автоматически.
Юрлицам нужно полностью оплатить задолженность и направить регоператору акт сверки с нулевым остатком и заявление с указанием номера договора и контактных данных.
Важно: списание пеней не распространяется на суммы, уже взысканные через суд.
Акция действует только при полном погашении долга в установленный период.
