Подмосковные управляющие организации с начала года получили 108 лицензий

29 октября 2025, 18:59

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в 2025 году выдало 108 лицензий управляющим организациям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.







«Управляющие организации получили 108 лицензий, действие 94 лицензий прекращено. 13 лицензий аннулировали в судебном порядке, продлили 33. Кроме того, министерство выдало 154 выписки из реестра лицензий», – отметили в пресс-службе.