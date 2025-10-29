Подмосковные управляющие организации с начала года получили 108 лицензий
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в 2025 году выдало 108 лицензий управляющим организациям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управляющие организации получили 108 лицензий, действие 94 лицензий прекращено. 13 лицензий аннулировали в судебном порядке, продлили 33. Кроме того, министерство выдало 154 выписки из реестра лицензий», – отметили в пресс-службе.Для получения лицензии руководители управляющих организаций должны сдать квалификационный экзамен. Им выдадут аттестат. Заявление можно подать на региональном портале госуслуг.
Решение о предоставлении лицензии направляют заявителю в личный кабинет на РПГУ, а сведения о лицензии вносятся в реестр на ГИС ЖКХ. Выписку из реестра можно получить через региональный портал за три дня.
Как отметили в Минчистоты, система лицензирования позволяет расширять рынок УО и одновременно поддерживать качество услуг в сфере ЖКХ.