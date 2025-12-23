Достижения.рф

Каширский регоператор вывез на переработку более 139 000 м³ отходов

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Каширский региональный оператор по обращению с ТКО за прошедшую неделю отправил на переработку более 139 000 м³ отходов с территорий своего кластера. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.



В зону обслуживания Каширского оператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Из общего объёма:

  • более 108 000 м³ составили твёрдые коммунальные отходы,
  • свыше 5 500 м³ — отходы раздельного сбора,
  • более 23 000 м³ — крупногабаритные предметы, такие как мебель, бытовая техника и строительный мусор.
А еще на переработку отправили свыше 800 м³ отходов после уборки территорий и более 2 000 м³ — мусор, собранный с несанкционированных свалок.

Крупногабаритный мусор нужно размещать только на специально оборудованных контейнерных площадках для безопасной утилизации. По вопросам вывоза отходов жители могут обратиться в офисы регоператора.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0