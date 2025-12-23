Каширский регоператор вывез на переработку более 139 000 м³ отходов
Каширский региональный оператор по обращению с ТКО за прошедшую неделю отправил на переработку более 139 000 м³ отходов с территорий своего кластера. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
В зону обслуживания Каширского оператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.
Из общего объёма:
- более 108 000 м³ составили твёрдые коммунальные отходы,
- свыше 5 500 м³ — отходы раздельного сбора,
- более 23 000 м³ — крупногабаритные предметы, такие как мебель, бытовая техника и строительный мусор.
Крупногабаритный мусор нужно размещать только на специально оборудованных контейнерных площадках для безопасной утилизации. По вопросам вывоза отходов жители могут обратиться в офисы регоператора.