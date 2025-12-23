Каширский регоператор вывез на переработку более 139 000 м³ отходов

23 декабря 2025, 11:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Каширский региональный оператор по обращению с ТКО за прошедшую неделю отправил на переработку более 139 000 м³ отходов с территорий своего кластера. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.





В зону обслуживания Каширского оператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.



Из общего объёма: