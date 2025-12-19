В Подмосковье подвели итоги работы с ТКО и обсудили новые проекты
В Доме Правительства Московской области провели очередное заседание Общественного совета при Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В обсуждении приняли участие эксперты отрасли, общественные деятели, герои СВО, специалисты регоператоров и представители Минчистоты Московской области.
«Вопрос обращения с твёрдыми коммунальными отходами, их переработки и утилизации всегда остаётся на повестке дня, ведь большинство из нас живёт в многоквартирных домах и сталкивается с этой темой ежедневно», — подчеркнул Председатель Общественного совета, Герой Российской Федерации Андрей Борисенко.Он также отметил, что заседание прошло в преддверии Нового года и на нём не только подвели итоги, но и наметили ключевые задачи на будущий 2026 год.
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко наградил победителей и призёров конкурса детских рисунков «ЭкоПодмосковье».
«В этом году мы продолжили обновление контейнерных площадок — к единому стандарту приведено свыше 750 объектов. В рамках этой работы мы не только расширяем площадки и устанавливаем дополнительное оборудование, но и переносим их в более удобные места», — рассказал министр.Игорь Даниленко добавил, что особое внимание уделяют борьбе с переполненными контейнерами. В 2025 году установили почти 6 000 дополнительных единиц. Это позволило значительно снизить количество навалов. А еще на заседании эксперты представили доклады по информационной политике в сфере обращения с ТКО, региональным мероприятиям, проекту «Мегабак» и новым цифровым сервисам.
Кроме того, все члены Общественного совета получили благодарственные письма Министерства за активную гражданскую позицию и вклад в развитие отрасли. Представители ведомства подчеркнули, что совместная работа власти, бизнеса и граждан — ключевой фактор для поддержания чистоты и порядка на территории Подмосковья.