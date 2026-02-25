Каширский регоператор вывез почти 178 000 м³ отходов за неделю

25 февраля 2026, 17:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Каширский регоператор вывез около 178 000 м³ отходов за неделю, продолжая работу по уборке территорий Подмосковья. Основная часть объема пришлась на твердые коммунальные отходы — 137,4 тыс. м³. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.