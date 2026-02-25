Каширский регоператор вывез почти 178 000 м³ отходов за неделю
Каширский регоператор вывез около 178 000 м³ отходов за неделю, продолжая работу по уборке территорий Подмосковья. Основная часть объема пришлась на твердые коммунальные отходы — 137,4 тыс. м³. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
Крупногабаритные отходы вывезли в объеме 27 400 м³, территориальный мусор с уборки площадей составил 300 м³, раздельно собранные отходы — 4 700 м³, а несанкционированные свалки ликвидировали на 8 000 м³.
Регоператор отмечает, что сложные погодные условия и невозможность подъезда к контейнерным площадкам остаются ключевыми факторами задержки вывоза мусора. Автомобилистов просят по возможности не оставлять транспорт у площадок и в узких внутриквартальных проездах, чтобы спецтехника могла работать без препятствий.
Для понимания масштаба: Каширский регоператор обслуживает пятую часть Московской области, что сопоставимо с территорией Абхазии — примерно 8 900 км². В его зоне обслуживания — Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.
