В Московской области подвели итоги работы инспекторов Минчистоты за неделю

24 февраля 2026, 11:53

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с 16 по 22 февраля проверяли состояние дворов, общественных пространств и придомовых территорий. За неделю специалисты добились устранения нарушений в нескольких муниципалитетах региона, сообщили в ведомстве.