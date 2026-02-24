В Московской области подвели итоги работы инспекторов Минчистоты за неделю
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с 16 по 22 февраля проверяли состояние дворов, общественных пространств и придомовых территорий. За неделю специалисты добились устранения нарушений в нескольких муниципалитетах региона, сообщили в ведомстве.
В Талдоме опилили ветви аварийного дерева у дома № 10 в Юбилейном микрорайоне. Во Фрязино устранили подтопление двора у дома № 16 на улице Полевая. В Чехове установили усиленный козырёк подъезда в доме № 7/16 на улице Полиграфистов.
В Рошале городского округа Шатура очистили кровли 20 домов на улице Урицкого. В Пушкинском заменили аварийную запорную арматуру на техническом этаже дома № 2 в посёлке Зелёный городок. В Красногорске отремонтировали мусоропровод в подъезде № 7 дома № 24 на улице Успенская.
В Электрогорске Павлово-Посадского округа очистили от снега территорию детской площадки возле дома № 29 на улице Ленина. Инспекторский состав продолжает контролировать качество содержания территорий по всему региону.
