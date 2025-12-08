В Подмосковье отправили на переработку более 26 000 тонн макулатуры
С начала года пять комплексов по переработке отходов в Подмосковье передали на переработку более 26 000 тонн макулатуры. Это бумага и картон, которые получили вторую жизнь вместо захоронения на полигонах. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.
Наибольшие объёмы вторсырья:
- КПО «Восток» — 7 900 тонн;
- КПО «Нева» — 6 400 тонн;
- КПО «Север» — 5 100 тонн;
- КПО «Дон» — 3 800 тонн;
- КПО «Юг» — 3,4 тысячи тонн.
Такие объёмы подтверждают, что в Подмосковье выстроили эффективную систему обращения с отходами. Раздельный сбор и переработка помогают снижать нагрузку на окружающую среду и формируют у жителей культуру бережного отношения к природным ресурсам.