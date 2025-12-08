В Подмосковье отправили на переработку более 26 000 тонн макулатуры

08 декабря 2025, 15:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала года пять комплексов по переработке отходов в Подмосковье передали на переработку более 26 000 тонн макулатуры. Это бумага и картон, которые получили вторую жизнь вместо захоронения на полигонах. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.





Наибольшие объёмы вторсырья: