В Подмосковье отправили на переработку более 26 000 тонн макулатуры

С начала года пять комплексов по переработке отходов в Подмосковье передали на переработку более 26 000 тонн макулатуры. Это бумага и картон, которые получили вторую жизнь вместо захоронения на полигонах. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.



Наибольшие объёмы вторсырья:

  • КПО «Восток» — 7 900 тонн;
  • КПО «Нева» — 6 400 тонн;
  • КПО «Север» — 5 100 тонн;
  • КПО «Дон» — 3 800 тонн;
  • КПО «Юг» — 3,4 тысячи тонн.
Переработанную макулатуру используют для производства тары и упаковки, отделочных материалов, офисной бумаги, изделий личной гигиены и полиграфической продукции.

Такие объёмы подтверждают, что в Подмосковье выстроили эффективную систему обращения с отходами. Раздельный сбор и переработка помогают снижать нагрузку на окружающую среду и формируют у жителей культуру бережного отношения к природным ресурсам.
