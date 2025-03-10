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Главная / Новости / Подмосковье/ Власти Каширы обсудили с жильцами капремонт дома на улице Металлистов

Власти Каширы обсудили с жильцами капремонт дома на улице Металлистов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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Встречу, посвящённую капитальному ремонту трёхэтажного многоквартирного дома по адресу: улица Металлистов, 2, провели в Доме культуры имени Ленина представители администрации городского округа Кашира и подрядной организации ООО «Альта» с жильцами, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В прошлом году в одной из квартир в указанном доме обрушилось потолочное перекрытие. Подрядчик ремонтных работ отметил, что для дальнейших действий жильцы должны определиться — согласны ли они на временное переселение из дома на время ремонта. По оценке экспертов, капремонт займёт не менее восьми месяцев, так как в доме необходимо укрепить стены и фундамент, а также укрепить все перекрытия», — говорится в сообщении.
В ходе встречи её участники обсудили и другой вариант выхода из ситуации — проведение процедур для признания дома аварийным. Окончательное решение ещё не принято, поэтому на эту тему будет проведена ещё одна встреча.

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В Павловском Посаде провели концерт «Дарите женщинам цветы»
10 марта 2025, 12:57

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Концерт «Дарите женщинам цветы», приуроченный к Международному женскому дню, состоялся 9 марта в доме культуры «Филимоновский» в Павлово-Посадском округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На сцене выступили танцевальные коллективы «Платинум», «Танцевалочка» и «Пандора», а также вокальные группы «СВЕТлячок», «Крутые дамы», «Смайл» и «Стэлла», — говорится в сообщении.
Номера для концерта подготовили и театральные коллективы «СказкаГрад» (руководитель Елена Давыдова) и «Лицедеи» (руководитель Наталья Федосеева). Ведущими концерта стали Даниил Галустов и Семён Молофеев, они поздравили всех присутствующих женщин с праздником.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия, посвящённые Международному женскому дню, провели во всех домах культуры Павлово-Посадского городского округа.

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#8 марта
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В больницы Подмосковья поступит более 150 новых аппаратов ИВЛ
10 марта 2025, 12:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 150 аппаратов искусственной вентиляции лёгких получат больницы Московской области в текущем году, общая стоимость этого медицинского оборудования составила около 590 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной медицинской техникой. (…) Аппараты ИВЛ необходимы для оказания медицинской помощи пациентам с нарушением функции дыхания», — отметил зампред правительства Подмосковья — глава областного Минздрава Максим Забелин.
Новые аппараты ИВЛ поступят в пятнадцать подмосковных больниц. Закупка медицинского оборудования в Московской области ведётся в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

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Молодёжь Подмосковья пригласили на кибер-турнир в честь 80-летия Победы
10 марта 2025, 12:26

Открытый кибер-турнир, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведут для российских учеников 7-11 классов, студентов колледжей и вузов, кадетов, юнармейцев и членов других общественных организаций, к участию приглашаются и молодёжь Московской области, сообщает пресс-служба Ассоциации руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ).
«Кибер-турнир призван укрепить дух патриотизма в молодёжной среде, помочь формированию чувства гордости за героическую историю и достижения своей страны», — говорится в сообщении.
Участие в квиз-турнире бесплатное, возраст участников — от 14 до 23 лет. Задания будут доступны онлайн с 8 утра 19 апреля до 8 утра 20 апреля по московскому времени. Награды командам-победителям будут вручаться очно.

Регистрация на квиз-турнир уже открыта. Подробности можно узнать на сайте проекта.

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Более 200 жителей Подмосковья заключили онлайн-договоры на газовый техосмотр
10 марта 2025, 11:58

Фото: istockphoto.com/Gangis_Khan

Свыше 200 заявок на заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования было оформлено через портал госуслуг Московской области с запуска этой опции, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«На подмосковном портале госуслуг можно не только подать заявку на заключение договора, но и подписать его прямо в онлайн-формате с помощью электронной цифровой подписи. Это значительно ускоряет и упрощает процесс получения газовых услуг», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Услуга по заключению договора на газовое техобслуживание размещена в разделе «Дом и ЖКХ» — подразделе «Операции с недвижимостью». Для подачи заявки необходимо авторизоваться и заполнить соответствующую электронную форму.

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Подмосковных почтальонов пригласили принять участие в профессиональном конкурсе
10 марта 2025, 11:44

Фото: istockphoto.com/Михаил Руденко

Отборочный этап первого всероссийского конкурса «Земский почтальон» стартовал в понедельник, 10 марта, принять участие в конкурсе могут почтальоны из разных регионов России, в том числе — из Подмосковья, работающие в населённых пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Земский почтальон» — важная инициатива, направленная на признание заслуг тех, кто ежедневно обеспечивает связь между людьми, несмотря на трудности и расстояния», — отметил гендиректор «Почты России» Михаил Волков.
Приём заявок на конкурс проводится онлайн — через сайт земскийпочтальон.рф и продлится до 10 апреля. Затем в период с 11 апреля до 1 мая эксперты будут отбирать финалистов, а 5 июня в Москве состоится очный финал.

Кроме того, с 12 мая по 5 июня в соцсети «ВКонтакте» будет проходить онлайн-голосование в спецноминации «Народный почтальон».

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