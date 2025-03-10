Власти Каширы обсудили с жильцами капремонт дома на улице Металлистов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Встречу, посвящённую капитальному ремонту трёхэтажного многоквартирного дома по адресу: улица Металлистов, 2, провели в Доме культуры имени Ленина представители администрации городского округа Кашира и подрядной организации ООО «Альта» с жильцами, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В прошлом году в одной из квартир в указанном доме обрушилось потолочное перекрытие. Подрядчик ремонтных работ отметил, что для дальнейших действий жильцы должны определиться — согласны ли они на временное переселение из дома на время ремонта. По оценке экспертов, капремонт займёт не менее восьми месяцев, так как в доме необходимо укрепить стены и фундамент, а также укрепить все перекрытия», — говорится в сообщении.В ходе встречи её участники обсудили и другой вариант выхода из ситуации — проведение процедур для признания дома аварийным. Окончательное решение ещё не принято, поэтому на эту тему будет проведена ещё одна встреча.
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