Каширскому краеведческому музею передадут новые космические экспонаты
В Каширском краеведческом музее 3 апреля пройдёт торжественная церемония передачи экспонатов, связанных с космосом и с космодромом Байконур. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Коллекцию экспонатов передаст полковник полиции, заслуженный сотрудник ОВД России, Почётный гражданин города Байконур Алексей Кузьмин. Почётными гостями церемонии станут депутат Мособлдумы Андрей Голубев и Герой России, лётчик-космонавт Елена Серова.
«Кузьмин и Серова ещё в 2025 году передали музею более 70 космических экспонатов. Все они уже вошли в фонды музея и будут представлены на выставке «Когда звёзды становятся ближе». Она приурочена к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос», – рассказали в администрации.Церемония передачи начнётся в 17.30. Экспозиция откроется в музее в тот же день. Новые экспонаты пополнят выставку в ближайшее время.