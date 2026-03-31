Передвижной медкомплекс с флюорографом приедет в деревни Каширы
Жители городского округа Кашира смогут пройти профилактический осмотр и обследование органов дыхания и грудной клетки в передвижном медицинском комплексе, оснащенном флюорографом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
График работы комплекса:
- 1 апреля — д. Яковское, ул. Дорожная, 3 (осмотр узких специалистов);
- 2 апреля — д. Маслово, ул. Садовая, 1 (профосмотр);
- 3 апреля — д. Бурцево, ул. Заводская, 1 (профосмотр);
- 6 апреля — д. Базарово, ул. Центральная, 55 (профосмотр).
Флюорография позволяет выявить туберкулез, новообразования и другие заболевания. Метод применяется как для профилактики, так и для диагностики, особенно при наличии кашля и одышки.
Профилактический медицинский осмотр включает:
- опрос (анкетирование);
- антропометрию;
- измерение артериального давления;
- клинический анализ крови;
- определение уровня холестерина и глюкозы;
- электрокардиографию (по возрасту);
- осмотр врача-терапевта.