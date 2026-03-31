Передвижной медкомплекс с флюорографом приедет в деревни Каширы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Жители городского округа Кашира смогут пройти профилактический осмотр и обследование органов дыхания и грудной клетки в передвижном медицинском комплексе, оснащенном флюорографом, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



График работы комплекса:

  • 1 апреля — д. Яковское, ул. Дорожная, 3 (осмотр узких специалистов);
  • 2 апреля — д. Маслово, ул. Садовая, 1 (профосмотр);
  • 3 апреля — д. Бурцево, ул. Заводская, 1 (профосмотр);
  • 6 апреля — д. Базарово, ул. Центральная, 55 (профосмотр).
Время приема во все дни — с 9:00 до 12:00.

Флюорография позволяет выявить туберкулез, новообразования и другие заболевания. Метод применяется как для профилактики, так и для диагностики, особенно при наличии кашля и одышки.

Профилактический медицинский осмотр включает:
  • опрос (анкетирование);
  • антропометрию;
  • измерение артериального давления;
  • клинический анализ крови;
  • определение уровня холестерина и глюкозы;
  • электрокардиографию (по возрасту);
  • осмотр врача-терапевта.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Дайана Хусинова

