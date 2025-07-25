Каширу украсили к предстоящему Дню города
Улицы Каширы к 669-летию города для создания праздничного настроения украсили флагами, перетяжками и огнями. День рождения города будут отмечать 25 и 26 июля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Флаги к празднику будут вывешены на улицах Стрелецкой, Пушкарской и в микрорайоне Кашира-2. Также флагами украсили фонарные опоры.
«Ежегодно наша родная Кашира преображается ко Дню города. Задача – создать яркий, торжественный образ города, который будет способствовать формированию праздничного настроения у жителей и гостей. При этом обязательно будет подчёркнута его многовековая история», – сказал директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.Ранее сообщалось, что на празднике жителей и гостей Каширы ждут мастер-классы, выставки, игры, ярмарки, молодёжные и спортивные мероприятия. На празднике выступят творческие коллективов городского округа и звёзды российской эстрады.