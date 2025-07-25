Каширу украсили к предстоящему Дню города

25 июля 2025, 16:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Улицы Каширы к 669-летию города для создания праздничного настроения украсили флагами, перетяжками и огнями. День рождения города будут отмечать 25 и 26 июля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Флаги к празднику будут вывешены на улицах Стрелецкой, Пушкарской и в микрорайоне Кашира-2. Также флагами украсили фонарные опоры.



«Ежегодно наша родная Кашира преображается ко Дню города. Задача – создать яркий, торжественный образ города, который будет способствовать формированию праздничного настроения у жителей и гостей. При этом обязательно будет подчёркнута его многовековая история», – сказал директор МБУ «Благоустройство» Эдуард Гречишкин.