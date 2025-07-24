В Кашире посадили яблоневую аллею
Аллею яблонь посадили в городском парке Каширы накануне Дня города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В ходе акции, которую провела каширская компания «Тепофол», были высажены яблони десяти сортов с разным периодом плодоношения.
«Очень надеемся, что весной яблони будут радовать жителей Каширы своим цветением, а осенью — вкусными и полезными плодами», — сказали сотрудники компании.Они также сообщили, что в дальнейшем администрация парка планирует создать на этой аллее зону тихого отдыха, где посетители смогут посидеть в тени деревьев.
Ранее сообщалось, что в этом году Кашира отметит своё 669-летие. Мероприятия в честь Дня города будут проводиться 25 и 26 июля. В программе концерты, ярмарки и мастер-классы.