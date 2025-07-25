В каширском Доме творчества им. Щукина провели экскурсию с чаепитием

25 июля 2025, 15:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию с чаепитием «по-щукински» организовали в Доме творчества имени Б.В. Щукина в Кашире для гостей из Липецка. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Экскурсоводом группы стала хранительница музейной комнаты Дома творчества Альбина Рябова.



