В каширском Доме творчества им. Щукина провели экскурсию с чаепитием
Экскурсию с чаепитием «по-щукински» организовали в Доме творчества имени Б.В. Щукина в Кашире для гостей из Липецка. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
Экскурсоводом группы стала хранительница музейной комнаты Дома творчества Альбина Рябова.
Завершилась экскурсия чаепитием. Чай кипятили в самоваре, а угощением к чаю стала каширская выпечка.«Мероприятие началось с посещения музейной комнаты. В неё представлены экспонаты, которые рассказывают о жизни знаменитого уроженца Каширы — легендарного российского и советского актёра, режиссёра и театрального педагога Бориса Щукина. Гости увидели оригинальные театральные афиши, вывески и предметы, связанные с бытом и творчеством», — говорится в сообщении.