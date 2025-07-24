В Кашире продолжается опиловка аварийных деревьев и сухих веток

24 июля 2025, 09:47

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира

На территории городского округа Кашира проводится опиловка старых и сухих деревьев, представляющих угрозу для жителей. Работы выполняет муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство». С привлечением спецтехники бригады ежедневно ликвидируют аварийные деревья по заявкам от бюджетных организаций, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.