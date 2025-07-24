В Кашире продолжается опиловка аварийных деревьев и сухих веток

На территории городского округа Кашира проводится опиловка старых и сухих деревьев, представляющих угрозу для жителей. Работы выполняет муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство». С привлечением спецтехники бригады ежедневно ликвидируют аварийные деревья по заявкам от бюджетных организаций, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Обрезка проводится в первую очередь для обеспечения безопасности. Каждый случай предваряется актом обследования, подтверждающим необходимость вмешательства. Все порубочные остатки оперативно вывозятся с места. По данным МБУ «Благоустройство», ежегодно учреждение утилизирует порядка 1,2 тысячи кубометров древесины.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв акцентировал важность своевременного удаления деревьев, которые наклоняются в сторону жилых домов, дорог и тротуаров, а также утратили жизнеспособность.