В Кашире провели церемонию вручения паспортов
Первые паспорта вручил 16 юным жителям Каширы временно исполняющий полномочия главы городского округа Роман Пичугин. Церемонию провели в здании окружной администрации. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Роман Пичугин поздравил ребят и напомнил им, как важен этот документ.
«Вы получаете паспорта в преддверии большого праздника — Дня рождения нашей Каширы! Ставьте перед собой цели. Смело идите вперед. Делайте все для процветания нашей малой родины!» — добавил Роман Пичугин.Ребят также поздравил с получением паспорта депутат Мособлдумы Андрей Голубев. Он подарил каждому из них свою книгу, посвящённую жизни Каширы во время Великой Отечественной войны.
На память о церемонии её участники вместе сфотографировались.