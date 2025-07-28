В Кашире провели церемонию вручения паспортов

28 июля 2025, 09:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Первые паспорта вручил 16 юным жителям Каширы временно исполняющий полномочия главы городского округа Роман Пичугин. Церемонию провели в здании окружной администрации. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Роман Пичугин поздравил ребят и напомнил им, как важен этот документ.





«Вы получаете паспорта в преддверии большого праздника — Дня рождения нашей Каширы! Ставьте перед собой цели. Смело идите вперед. Делайте все для процветания нашей малой родины!» — добавил Роман Пичугин.