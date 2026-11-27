27 ноября 2026, 22:18

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширянка Татьяна Долгая из ансамбля «Раздолье» одержала победу в капитал‑шоу «Поле Чудес» на Первом канале. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Ранее Татьяна отправила заявку на участие в игре и через некоторое время получила приглашение. Для неё и всего коллектива это стало воплощением давней мечты.

«В студию Татьяна Долгая привезла частичку родного города: резной наличник от местного умельца, выпечку от «Каширахлеба», подарки от воспитанников и коллег. Каждый сувенир – маленькая история Каширы, её традиций и душевного тепла. А яркие этнические костюмы ансамбля и особая энергетика выступления создали неповторимый колорит», – отметили в администрации.