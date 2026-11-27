Каширянка Татьяна Долгая из народного ансамбля победила на «Поле Чудес»
Каширянка Татьяна Долгая из ансамбля «Раздолье» одержала победу в капитал‑шоу «Поле Чудес» на Первом канале. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Ранее Татьяна отправила заявку на участие в игре и через некоторое время получила приглашение. Для неё и всего коллектива это стало воплощением давней мечты.
«В студию Татьяна Долгая привезла частичку родного города: резной наличник от местного умельца, выпечку от «Каширахлеба», подарки от воспитанников и коллег. Каждый сувенир – маленькая история Каширы, её традиций и душевного тепла. А яркие этнические костюмы ансамбля и особая энергетика выступления создали неповторимый колорит», – отметили в администрации.
Тема выпуска – «Дети» – раскрывалась в загадках, полных старинных слов и оттенков смысла. Кульминацией стала супер‑игра. Нужно было разгадать кроссворд, и главное слово по горизонтали из восьми букв – «певунчик» – покорилось Татьяне. Этот точный ответ и принёс ей победу.