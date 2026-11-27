Коммунальщики Серпухова в усиленном режиме устраняют последствия снежного циклона
Сотрудники коммунальных служб Серпухова переведены на усиленный режим работы из-за последствий снежного циклона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Главная задача – предотвратить завалы во дворах и обеспечить безопасные подходы к контейнерным площадкам.
«Работа тяжёлая, но именно от неё зависит состояние дворов после снегопада», – отметил глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.Уборка ведётся по трём направлениям: очистка от снега, обработка противогололёдными материалами и сбор мусора. Смена длится с 7 до 19 часов. В подразделении – семь машин, каждая за смену обслуживает от 15 до 20 площадок. Объём зависит от погоды и осадков. В первую очередь убирают территорию у жилых домов, затем у социальных объектов, после – на отдалённых площадках. При сильных снегопадах привлекают дополнительную технику из других подразделений.
На каждой площадке работают мастер и подборщики. Противогололёдную смесь – соль с песком – заготавливают заранее и загружают по мере необходимости.