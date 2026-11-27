Спортсменка из Химок Яна Егорян признана лучшей саблисткой сезона в мире
Международная федерация фехтования назвала Яну Егорян лучшей саблисткой мира по итогам сезона 2025/26. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Заслуженный мастер спорта Егорян выступает за областной Центр олимпийских видов спорта в Химках.
«Для фехтовальщика эта награда сопоставима с «Оскаром» в кино или «Золотым мячом» в футболе, только век профессионального спортсмена гораздо короче. Яне удалось почти невозможное – вновь выйти на пик формы после длительного перерыва. В прошедшем сезоне ни одна другая спортсменка в мире не поднималась на пьедестал международных турниров чаще неё. На счету Яны – пять высоких наград», – отметила глава городского округа Химки Инна Федотова.Путь Егорян в большой спорт начался именно в Химках. В 10 лет девочка пришла в секцию к тренеру Сергею Сёмину. В копилке спортсменки – звание заслуженного мастера спорта России, две победы на Олимпиаде, многочисленные титулы чемпионки России, Европы и мира.
В 32 года Яна вновь возглавила мировой рейтинг впервые за 10 лет после триумфа на Играх в Рио-де-Жанейро и впервые в карьере завершила сезон на его вершине.
Успех Яны – пример для юных воспитанников спортшкол округа. Спортсменка ежегодно проводит в Химках детский турнир своего имени. Химки – один из центров фехтования в Подмосковье. В городе работает Спортивная школа олимпийского резерва, которая специализируется на всех трёх олимпийских дисциплинах – рапире, шпаге и сабле. Школа ведёт свою историю с 1981 года. За десятилетия работы там воспитали целую плеяду спортсменов, добившихся высших наград на крупнейших международных стартах, включая Олимпийские игры.
Сегодня в школе занимаются сотни юных фехтовальщиков, регулярно проводятся турниры регионального и всероссийского уровня, а воспитанники входят в составы сборных Московской области и России.