Каштановый сквер в Реутове откроется в октябре

26 июля 2026, 12:29

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Реутове ведется благоустройство Каштанового сквера, также известного как сквер реутовских спортсменов. Площадь объекта составляет 1,5 гектара, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.







В ходе работ на территории обустроят пешеходные дорожки, смонтируют освещение, видеонаблюдение и системы оповещения, установят садово-парковое, детское, спортивное и информационное оборудование. Также в планах озеленение.



Сейчас на объекте проходят работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев, созданию финишных покрытий и установке мачт уличного освещения. Обновленный сквер планируют открыть в октябре этого года.



В ведомстве подчеркнули, что благоустройство ведется по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».