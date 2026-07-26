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Каштановый сквер в Реутове откроется в октябре

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Реутове ведется благоустройство Каштанового сквера, также известного как сквер реутовских спортсменов. Площадь объекта составляет 1,5 гектара, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.



В ходе работ на территории обустроят пешеходные дорожки, смонтируют освещение, видеонаблюдение и системы оповещения, установят садово-парковое, детское, спортивное и информационное оборудование. Также в планах озеленение.

Сейчас на объекте проходят работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев, созданию финишных покрытий и установке мачт уличного освещения. Обновленный сквер планируют открыть в октябре этого года.

В ведомстве подчеркнули, что благоустройство ведется по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Лидия Пономарева

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