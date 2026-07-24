В Подмосковье за пять месяцев купили 10 000 тонн свежей и консервированной рыбы
За пять месяцев текущего года подмосковные покупатели приобрели более 7 847 тонн свежей рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Востребованными оказались и рыбные консервы. Объём продаж натуральных консервов и консервов с добавлением масла превысил в регионе 2 464 тонны.
«Широкий ассортимент на полках магазинов – заслуга местных производителей. Предприятия Подмосковья выпускают продукцию из самых разных видов рыбы – от привычного карася и карпа до деликатесной форели и осетра. Благодаря этому жители региона могут круглый год выбирать свежую и качественную рыбу, поддерживая локальных производителей и обогащая рацион полезными продуктами», – отметили в ведомстве.Там уверены, что стабильные объёмы продаж и устойчивый интерес потребителей подтверждают: рыбная продукция прочно закрепилась в продуктовой корзине жителей Московской области.