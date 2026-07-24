В Подмосковье за полгода починили более 16 тысяч лифтов

24 июля 2026, 15:27

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

16 166 лифтов починили в многоквартирных домах Московской области за первые шесть месяцев текущего года по заявкам жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Работами занимались представители лифтовых организаций. Они ремонтировали электродвигатели, приводы и замки, регулировали створки и тормозные устройства, меняли изношенные канаты, уплотнители и подшипники, восстанавливали вентиляцию, кнопки и зеркала.





«Больше всего лифтов отремонтировали в округе Люберцы — 1 776. Второе место по этому показателю занял округ Мытищи (1 543), третье — Ленинский округ (1 489), четвёртое — Химки (1 467), а замыкает топ-5 округ Балашиха, где привели в порядок 1 390 лифтов», — говорится в сообщении.