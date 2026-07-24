В Подмосковье состоится Первый Психологический фестиваль в музее
На территории Серпуховского историко-художественного музея 1 августа пройдёт Первый Психологический фестиваль. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
С полудня до 18:30 во дворе музея будут работать тематические площадки, на которых посетители смогут попробовать различные направления современной и классической психологии. Это арт- и мульттерапия, ресурсные игры, нейрографика, ароматерапия, гипноз, кундалини-йога и многое другое.
«На протяжении всего мероприятия будет работать зона «Нытинг» – пространство, где можно разгрузиться, пожаловаться и рассказать о том, что беспокоит. Участников также ждут тренинги по работе с синдромом самозванца и проработке отношений, лекции о высокой чувствительности.
На площадке фестиваля можно будет получить консультацию специалиста, попробовать разные психотерапевтические практики, лучше понять себя и обрести внутреннюю гармонию», – рассказали в министерстве.
Список спикеров форума можно найти по ссылке. Билеты доступны на сайте Серпуховского историко-художественного музея.