В Подмосковье состоится Первый Психологический фестиваль в музее

24 июля 2026, 19:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

На территории Серпуховского историко-художественного музея 1 августа пройдёт Первый Психологический фестиваль. Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.





С полудня до 18:30 во дворе музея будут работать тематические площадки, на которых посетители смогут попробовать различные направления современной и классической психологии. Это арт- и мульттерапия, ресурсные игры, нейрографика, ароматерапия, гипноз, кундалини-йога и многое другое.

«На протяжении всего мероприятия будет работать зона «Нытинг» – пространство, где можно разгрузиться, пожаловаться и рассказать о том, что беспокоит. Участников также ждут тренинги по работе с синдромом самозванца и проработке отношений, лекции о высокой чувствительности.