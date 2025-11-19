Каждый четвертый учитель Подмосковья — молодой педагог

19 ноября 2025, 10:41

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В школах Подмосковья работает более 14 000 молодых учителей в возрасте до 35 лет. Каждый четвертый педагог в регионе — представитель молодого поколения специалистов. За два года число учителей со стажем до трёх лет выросло более чем на 40%. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.





Молодые специалисты, которые выбирают школы Подмосковья, получают пособие — 150 000 рублей. При трудоустройстве они получают 50 000, ещё 100 000 — после двух лет работы. При этом педагог, получивший пособие, должен проработать в регионе не меньше трёх лет. Кроме того, в первые три года молодые учителя могут получать доплату 6 000 рублей ежемесячно.

Доплаты предусмотрели и за классное руководство: 11 000 рублей — в городах с населением больше 100 000 человек и 16 000 — в малых городах и посёлках.



​Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области



«У нас в Подмосковье работают более 53 000 учителей, из них свыше 26% — это молодые учителя, без которых невозможно представить развитие образовательных технологий и современных методик. Мы понимаем всю значимость поддержки молодого поколения преподавателей, поэтому создаем необходимые условия для профессионального роста и обеспечиваем меры поддержки», – вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

