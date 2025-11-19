Каждый четвертый учитель Подмосковья — молодой педагог
В школах Подмосковья работает более 14 000 молодых учителей в возрасте до 35 лет. Каждый четвертый педагог в регионе — представитель молодого поколения специалистов. За два года число учителей со стажем до трёх лет выросло более чем на 40%. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Доплаты предусмотрели и за классное руководство: 11 000 рублей — в городах с населением больше 100 000 человек и 16 000 — в малых городах и посёлках.
Учитель русского языка и литературы Дмитрий Смирнов из школы «Мозаика» в Красногорске рассказал, что получает компенсацию аренды жилья и выплаты молодому специалисту. Он отметил, что такая поддержка помогает начинающим педагогам строить карьеру и уделять больше внимания детям.«У нас в Подмосковье работают более 53 000 учителей, из них свыше 26% — это молодые учителя, без которых невозможно представить развитие образовательных технологий и современных методик. Мы понимаем всю значимость поддержки молодого поколения преподавателей, поэтому создаем необходимые условия для профессионального роста и обеспечиваем меры поддержки», – вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Учителя Подмосковья могут компенсировать аренду жилья — до 30 000 рублей в месяц. Эту меру поддержки предоставляют специалистам по семи предметам: русскому языку и литературе, математике, информатике, физике, химии, биологии и учителям начальных классов. Сейчас выплату получают более 6 000 педагогов.
В регионе также работает программа «Социальная ипотека»: учитель оплачивает только проценты по кредиту, а стоимость квартиры покрывает бюджет области. С 2016 года жилье по этой программе получили более 700 педагогов. С прошлого года действует «Бюджетная ипотека» — государство компенсирует 15% стоимости квартиры, а ипотечная ставка для учителя снижается на 2%.
Вакансии и подробная информация о трудоустройстве — на портале «Учителя Подмосковья».