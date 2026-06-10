Каждый инвестор Московской области получает поддержку региона

10 июня 2026, 19:05

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

При реализации инвестиционных проектов в Подмосковье предприниматели получают меры поддержки на каждом этапе. О работе инвестиционного блока с бизнесом рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





