Каждый инвестор Московской области получает поддержку региона
При реализации инвестиционных проектов в Подмосковье предприниматели получают меры поддержки на каждом этапе. О работе инвестиционного блока с бизнесом рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она выступила на бизнес-фесте в Мытищах.
«Любой инвестор, приходящий в Подмосковье, получает сопровождение специалистов инвестблока Подмосковья на каждом этапе. Вне зависимости от масштаба бизнеса мы готовы подбирать для предпринимателей локации, предоставлять мер поддержки, помогать решать возникающие проблемы, а в дальнейшем – выходить на экспортные рынки», – сказала Зиновьева.
Подмосковье обладает самой развитой в стране инфраструктурой. В регионе – шесть особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Действует широкий перечень субсидий, льготные кредиты и поручительства.
«Каждый седьмой резидент особых экономических зон России – резидент подмосковных ОЭЗ. По индустриальным паркам показатели ещё выше: каждый третий резидент индустриальных парков страны – резидент подмосковных ГИП. Наши площадки выбирают под инвестпроекты в самых разных областях. Это и фармацевтика, и электроника, и производство косметики, и многое другое», – добавила зампред.
Форум объединил образовательную конференцию и деловой нетворкинг. Участниками стали более 1500 предпринимателей региона.
«Любой инвестор, приходящий в Подмосковье, получает сопровождение специалистов инвестблока Подмосковья на каждом этапе. Вне зависимости от масштаба бизнеса мы готовы подбирать для предпринимателей локации, предоставлять мер поддержки, помогать решать возникающие проблемы, а в дальнейшем – выходить на экспортные рынки», – сказала Зиновьева.
Подмосковье обладает самой развитой в стране инфраструктурой. В регионе – шесть особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Действует широкий перечень субсидий, льготные кредиты и поручительства.
«Каждый седьмой резидент особых экономических зон России – резидент подмосковных ОЭЗ. По индустриальным паркам показатели ещё выше: каждый третий резидент индустриальных парков страны – резидент подмосковных ГИП. Наши площадки выбирают под инвестпроекты в самых разных областях. Это и фармацевтика, и электроника, и производство косметики, и многое другое», – добавила зампред.
Форум объединил образовательную конференцию и деловой нетворкинг. Участниками стали более 1500 предпринимателей региона.