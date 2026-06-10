Достижения.рф

Каждый инвестор Московской области получает поддержку региона

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

При реализации инвестиционных проектов в Подмосковье предприниматели получают меры поддержки на каждом этапе. О работе инвестиционного блока с бизнесом рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



Она выступила на бизнес-фесте в Мытищах.

«Любой инвестор, приходящий в Подмосковье, получает сопровождение специалистов инвестблока Подмосковья на каждом этапе. Вне зависимости от масштаба бизнеса мы готовы подбирать для предпринимателей локации, предоставлять мер поддержки, помогать решать возникающие проблемы, а в дальнейшем – выходить на экспортные рынки», – сказала Зиновьева.

Подмосковье обладает самой развитой в стране инфраструктурой. В регионе – шесть особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Действует широкий перечень субсидий, льготные кредиты и поручительства.

«Каждый седьмой резидент особых экономических зон России – резидент подмосковных ОЭЗ. По индустриальным паркам показатели ещё выше: каждый третий резидент индустриальных парков страны – резидент подмосковных ГИП. Наши площадки выбирают под инвестпроекты в самых разных областях. Это и фармацевтика, и электроника, и производство косметики, и многое другое», – добавила зампред.

Форум объединил образовательную конференцию и деловой нетворкинг. Участниками стали более 1500 предпринимателей региона.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0