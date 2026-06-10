Представители бизнеса Подмосковья стали обладателями премии «Предприниматель года»
Представители Подмосковья вошли в число победителей и лауреатов Всероссийской премии «Предприниматель года 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Церемония награждения состоялась на площадке инновационного кластера «Арт.Техноград» на ВДНХ. Оргкомитет принял рекордное количество заявок от предпринимателей из 77 регионов России – 646. В состав экспертного совета вошли первые лица ведущих российских компаний. По итогам отбора были определены 135 финалистов в 30 номинациях.
Среди победителей конкурса от Московской области – ООО «Ароматы тайги» в номинации «Сельское хозяйство», ООО «Устюггазсервис» в категории «Социально-ответственный бизнес», ООО «Сетиом» в номинации «Строительство», а также ООО «ИПК «Индустрия» в категории «Импортозамещение и локализация».
Имена всех лауреатов и победителей доступны на сайте премии.
Среди победителей конкурса от Московской области – ООО «Ароматы тайги» в номинации «Сельское хозяйство», ООО «Устюггазсервис» в категории «Социально-ответственный бизнес», ООО «Сетиом» в номинации «Строительство», а также ООО «ИПК «Индустрия» в категории «Импортозамещение и локализация».
Имена всех лауреатов и победителей доступны на сайте премии.