Подмосковье пятый год сохраняет лидерство в производстве мороженого в России

10 июня 2026, 17:56

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковье является лидером в России по производству мороженого. Регион удерживает первое место пятый год подряд, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





По итогам прошлого года объём выпуска подмосковного мороженого составил 82 000 тонн. Это почти половина от всего мороженого, произведённого в Центральном федеральном округе. В этом году положительная динамика сохраняется. За четыре месяца сделано 24 300 тонн продукта – на 3,2%, или на тысячу тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Подмосковные производители предлагают широкий ассортимент: классический сливочный пломбир с насыщенным молочным вкусом, эскимо в шоколадной глазури, лёгкое фруктовое мороженое и сорбеты. Популярность набирают современные форматы – протеиновое мороженое, варианты без добавления сахара и низкокалорийные десерты. Производители активно экспериментируют со вкусами, создавая как традиционные, так и необычные сочетания», – рассказали в ведомстве.