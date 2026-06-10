Подмосковье пятый год сохраняет лидерство в производстве мороженого в России
Подмосковье является лидером в России по производству мороженого. Регион удерживает первое место пятый год подряд, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По итогам прошлого года объём выпуска подмосковного мороженого составил 82 000 тонн. Это почти половина от всего мороженого, произведённого в Центральном федеральном округе. В этом году положительная динамика сохраняется. За четыре месяца сделано 24 300 тонн продукта – на 3,2%, или на тысячу тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Подмосковные производители предлагают широкий ассортимент: классический сливочный пломбир с насыщенным молочным вкусом, эскимо в шоколадной глазури, лёгкое фруктовое мороженое и сорбеты. Популярность набирают современные форматы – протеиновое мороженое, варианты без добавления сахара и низкокалорийные десерты. Производители активно экспериментируют со вкусами, создавая как традиционные, так и необычные сочетания», – рассказали в ведомстве.
Среди лидеров отрасли там назвали основанный в 1929 году «Дмитровский молочный завод», который выпускает мороженое под торговой маркой «Свитлогорье»; компанию «Чистая линия» в Долгопрудном; фабрику «Фронери Рус» в Жуковском и «Богородский хладокомбинат».
10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Прообразы этого десерта появились в Древнем Китае, где с помощью льда охлаждали смесь молока и риса. Позже рецепты распространились на Ближний Восток и в Европу. На Руси зимой на ярмарках продавали замороженное молоко, которое срезали стружкой.