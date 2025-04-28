«Каждый из вас – герой»: Воробьёв поздравил работников скорой помощи

Фото: t.me/vorobiev_live
В Подмосковье трудятся 10 тыс. работников скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, поздравляя медиков с профессиональным праздником.
«Спасибо каждому из вас за спасение жизней, заботу и готовность помогать! Поздравляю каждого из вас с праздником! Каждый из вас – герой! Будьте здоровы и счастливы. Желаю побольше спокойных смен!», – написал глава региона в своём ТГ-канале.Воробьёв также привёл истории тех, кто сегодня работает в скорой помощи в Подмосковье.
Фото: t.me/vorobiev_live
Фельдшер Светлана Румянцева из Истры спасает жизни больше 30 лет. Только за последние 3,5 года она выезжала почти на 5 тыс. вызовов.
Фото: t.me/vorobiev_live
Фельдшер Одинцовской подстанции Виолетта Кондратьева в профессии уже 19 лет. За 3,5 года также обслужила около 5 тыс. вызовов.
Фото: t.me/vorobiev_live
Особая роль – у водителей скорых. Свыше 30 тыс. км – на счету Николая Капустина из Одинцова. За 10 лет работы он ни разу не допустил аварийных ситуаций и не нарушал правила дорожного движения.
Фото: t.me/vorobiev_live
Александр Соболев из Электростали во время пандемии коронавируса отработал почти 470 часов, совершил порядка 6 тыс. выездов. За прошлый год проехал более 27 тыс. км.
Воробьёв также отметил, что в выездных бригадах в Подмосковье работают 7,6 тыс. человек – врачи, фельдшеры, медсёстры и медбратья, а также водители.
На работу в подмосковную службу скорой помощи приходят молодые специалисты. Только за прошлый год трудоустроились более 1 тыс. человек, а с начала этого года – 278.
Читайте также:
Стал известен график работы подмосковных медучреждений в майские праздники
В Московской области запустили в работу 23-й рентген-аппарат с начала года
Робот Светлана с начала года предложил продлить рецепты льготникам более 50 тыс. раз
Лора Луганская