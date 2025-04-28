В Московской области запустили в работу 23-й рентген-аппарат с начала года

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье запустили 23-й с начала года рентген-аппарат. Он начал работу в Дрезненской больнице, которая является подразделением Орехово-Зуевской, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Продолжаем закупать современное цифровое оборудование для наших больниц. На это выделено более 625 млн рублей, в том числе на закупку оборудования в Орехово-Зуевскую больницу – почти 29 млн рублей. Современная медицинская техника позволяет проводить более точную и качественную диагностику, чтобы подобрать подходящую тактику лечения пациента», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в министерстве, оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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