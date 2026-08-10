Каждый метр площадей ОЭЗ «Дубна» ежегодно зарабатывает 240 000 рублей
На каждый квадратный метр производственных и офисных помещений в особой экономической зоне «Дубна» каждый год приходится более 240 000 рублей выручки от реализации высокотехнологичной продукции работающих в ОЭЗ предприятий. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она назвала строительство одним из главных факторов развития ОЭЗ «Дубна».
«Здесь построено 425 000 квадратных метров производственных и офисных площадей под инвестпроекты. Из них порядка 340 000 «квадратов» занимают научно-производственные комплексы, построенные резидентами. Ещё 84 000 квадратных метров – технологическая инфраструктура, созданная управляющей компанией ОЭЗ для размещения предприятий», – пояснила Зиновьева.На территории созданы новые производственные корпуса, офисные площади, инженерная, таможенная и технологическая инфраструктура, позволяющие резидентам запускать высокотехнологичные проекты, расширять мощности.
Эффективность строительного и инвестиционного развития подтверждают экономические показатели. Совокупный объем выручки резидентов ОЭЗ «Дубна» за всё время работы нарастающим итогом составил около 411 миллиардов рублей. По итогам прошлого года объем выручки компаний-резидентов ОЭЗ превысил отметку в 100 миллиардов.