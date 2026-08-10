Каждый метр площадей ОЭЗ «Дубна» ежегодно зарабатывает 240 000 рублей

10 августа 2026, 19:02

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На каждый квадратный метр производственных и офисных помещений в особой экономической зоне «Дубна» каждый год приходится более 240 000 рублей выручки от реализации высокотехнологичной продукции работающих в ОЭЗ предприятий. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Она назвала строительство одним из главных факторов развития ОЭЗ «Дубна».

«Здесь построено 425 000 квадратных метров производственных и офисных площадей под инвестпроекты. Из них порядка 340 000 «квадратов» занимают научно-производственные комплексы, построенные резидентами. Ещё 84 000 квадратных метров – технологическая инфраструктура, созданная управляющей компанией ОЭЗ для размещения предприятий», – пояснила Зиновьева.