Сотрудников НПО им. С.А. Лавочкина наградили за развитие космической отрасли
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов посетили Научно‑производственное объединение им. С.А. Лавочкина. Они вручили награды сотрудникам предприятия.
В церемонии награждения участвовал первый заместитель председателя комитета Госудумы по экономической политике Денис Кравченко.
НПО им. С.А. Лавочкина – один из флагманов ракетно-космической отрасли страны, ведущий разработчик и производитель инновационных космических аппаратов. Оно было основано в 1937 году и входит в состав госкорпорации «Роскосмос».
«Очень приятно снова быть на нашем легендарном предприятии. Неслучайно ему всегда уделяют особое внимание и наш президент, и председатель правительства. Мы сегодня здесь, чтобы сказать слова благодарности сотрудникам и ещё раз подчеркнуть: технологическая конкуренция, превосходство в XXI веке имеют принципиально важное значение абсолютно во всех сферах жизни. Надеюсь, что непростую технологическую конкуренцию мы благополучно выдержим и справимся со всеми вызовами, которые нам сегодня диктует время», – сказал Воробьёв.
НПО им. Лавочкина специализируется на создании автоматических космических аппаратов.
«Я поражён тем, что сегодня здесь увидел, и масштабами задач, которые стоят перед НПО им. Лавочкина. Президент поставил перед нами ключевую цель добиться полного технологического суверенитета и лидерства. Космос становится одним из крупнейших национальных проектов. Но космонавтика – это не только научные исследования и сложные аппараты. Это ещё и важнейшая практическая база для того, чем мы занимаемся на Земле. Хочу поблагодарить коллектив и руководство Роскосмоса за объединение усилий», – отметил АлихановБаканов подтвердил полную востребованность и загрузку предприятий.
«НПО им. С.А. Лавочкина гарантированно обеспечено серьёзным заказом в рамках федеральных проектов, в частности, «Космический атом» и «Космическая наука». Спасибо Академии наук и Курчатовскому институту за то, что мы сформировали такую масштабную программу», – отметил глава госкорпорации.Предприятие активно занимается подготовкой молодой смены. Кадровый потенциал формируют подмосковные колледжи, включённые в федеральный проект «Профессионалитет». Подписан ряд соглашений, благодаря которым студенты прямо во время учебы могут проходить практику на производстве. Ключевыми партнёрами НПО им. Лавочкина выступают колледж «Подмосковье» и Физтех-колледж.
Московская область оказывает предприятию поддержку. С 2016 года программой «Социальная ипотека» воспользовались 13 молодых уникальных специалистов и четыре молодых учёных. Программа позволяет на льготных условиях приобрести жильё. Кроме того, сотрудники получают компенсацию за съём жилья, участвуют в профессиональных конкурсах мастерства.
Подмосковье – один из главных центров космической отрасли России.
«НПО им. Лавочкина – головное предприятие страны в сфере науки и освоения дальнего космоса. Исследования Луны, Марса, Венеры – всё создаётся именно здесь. На предприятии работает сильный коллектив с глубокими традициями, при этом очень много молодёжи», – рассказал Кравченко.Он добавил, что на встрече руководителей с молодыми инженерами обсудили как развитие Химок, так и системные меры поддержки молодых специалистов в масштабах страны.