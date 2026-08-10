Сотрудников НПО им. С.А. Лавочкина наградили за развитие космической отрасли

10 августа 2026, 18:47

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов посетили Научно‑производственное объединение им. С.А. Лавочкина. Они вручили награды сотрудникам предприятия.





В церемонии награждения участвовал первый заместитель председателя комитета Госудумы по экономической политике Денис Кравченко.



НПО им. С.А. Лавочкина – один из флагманов ракетно-космической отрасли страны, ведущий разработчик и производитель инновационных космических аппаратов. Оно было основано в 1937 году и входит в состав госкорпорации «Роскосмос».

«Очень приятно снова быть на нашем легендарном предприятии. Неслучайно ему всегда уделяют особое внимание и наш президент, и председатель правительства. Мы сегодня здесь, чтобы сказать слова благодарности сотрудникам и ещё раз подчеркнуть: технологическая конкуренция, превосходство в XXI веке имеют принципиально важное значение абсолютно во всех сферах жизни. Надеюсь, что непростую технологическую конкуренцию мы благополучно выдержим и справимся со всеми вызовами, которые нам сегодня диктует время», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я поражён тем, что сегодня здесь увидел, и масштабами задач, которые стоят перед НПО им. Лавочкина. Президент поставил перед нами ключевую цель добиться полного технологического суверенитета и лидерства. Космос становится одним из крупнейших национальных проектов. Но космонавтика – это не только научные исследования и сложные аппараты. Это ещё и важнейшая практическая база для того, чем мы занимаемся на Земле. Хочу поблагодарить коллектив и руководство Роскосмоса за объединение усилий», – отметил Алиханов

«НПО им. С.А. Лавочкина гарантированно обеспечено серьёзным заказом в рамках федеральных проектов, в частности, «Космический атом» и «Космическая наука». Спасибо Академии наук и Курчатовскому институту за то, что мы сформировали такую масштабную программу», – отметил глава госкорпорации.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«НПО им. Лавочкина – головное предприятие страны в сфере науки и освоения дальнего космоса. Исследования Луны, Марса, Венеры – всё создаётся именно здесь. На предприятии работает сильный коллектив с глубокими традициями, при этом очень много молодёжи», – рассказал Кравченко.