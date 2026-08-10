На Кировском проезде в Малаховке уложили новый асфальт

10 августа 2026, 18:56

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В посёлке Малаховка завершили укладку асфальтового покрытия в Кировском проезде. Работы проводили по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.





Протяжённость обновленного участка – 270 метров. Раньше на этом месте находилась только грунтовая дорога. Сейчас подрядчик занимается обустройством обочин. Ход работ вместе с жителями проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Привести этот участок в порядок нас попросили на одной из выездных администраций. Также малаховцы подняли ещё один важный вопрос. На пересечении Кировского проезда и Республиканской улицы во время сильных осадков подтапливает территорию. Специалисты «Люберецкого водоканала» сейчас прорабатывают решение. Обязательно доведём до сведения жителей», – отметил Волков.