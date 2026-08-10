На Кировском проезде в Малаховке уложили новый асфальт
В посёлке Малаховка завершили укладку асфальтового покрытия в Кировском проезде. Работы проводили по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
Протяжённость обновленного участка – 270 метров. Раньше на этом месте находилась только грунтовая дорога. Сейчас подрядчик занимается обустройством обочин. Ход работ вместе с жителями проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
«Привести этот участок в порядок нас попросили на одной из выездных администраций. Также малаховцы подняли ещё один важный вопрос. На пересечении Кировского проезда и Республиканской улицы во время сильных осадков подтапливает территорию. Специалисты «Люберецкого водоканала» сейчас прорабатывают решение. Обязательно доведём до сведения жителей», – отметил Волков.
В текущем сезоне в Люберцах планируют отремонтировать 14 участков муниципальных и два участка региональных дорог суммарной протяжённостью 11 километров.
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