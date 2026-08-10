В Московской области проверят свыше 50 площадок «Мегабак»

10 августа 2026, 17:45

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты

Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья вместе с администрациями муниципалитетов начали ежегодный осмотр площадок «Мегабак». Они уже успели проверить 30 локаций, сообщили в пресс-службе ведомства.





В ходе проверки комиссия оценивает санитарное состояние площадок и подъездных путей; наличие ограждений с навесами; парковок для посетителей; соблюдение единых стандартов оформления; видеонаблюдение «Безопасный регион»; соблюдение графика работы.

«Сейчас в 52 муниципальных образованиях региона работают более 50 площадок «Мегабак». По итогам обходов будет составлен рейтинг округов в зависимости от состояния локаций, сформирован чек-лист поручений с указанием сроков их выполнения. Наша цель – сделать сбора вторичных ресурсов максимально удобным для жителей региона», – отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.