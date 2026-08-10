В Московской области проверят свыше 50 площадок «Мегабак»
Сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья вместе с администрациями муниципалитетов начали ежегодный осмотр площадок «Мегабак». Они уже успели проверить 30 локаций, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки комиссия оценивает санитарное состояние площадок и подъездных путей; наличие ограждений с навесами; парковок для посетителей; соблюдение единых стандартов оформления; видеонаблюдение «Безопасный регион»; соблюдение графика работы.
«Сейчас в 52 муниципальных образованиях региона работают более 50 площадок «Мегабак». По итогам обходов будет составлен рейтинг округов в зависимости от состояния локаций, сформирован чек-лист поручений с указанием сроков их выполнения. Наша цель – сделать сбора вторичных ресурсов максимально удобным для жителей региона», – отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.Проект «Мегабак» реализуют в Подмосковье с 2019 года. За это время жители сдали более 530 000 кубометров отходов. По данным Минчистоты, сдать в пункты приема можно старую мебель, спилы деревьев, отходы после ремонта, электробытовую и электронную технику, текстиль, игрушки, автомобильные шины, а также опасные отходы, в том числе батарейки, люминесцентные, галогенные и светодиодные лампы, ртутные термометры.
Адреса пунктов приёма вторичных ресурсов доступны по ссылке.