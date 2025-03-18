Каждый пятый подмосковный пенсионер участвует в проекте «Активное долголетие»

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 400 тыс. жителей Московской области посещают бесплатные занятия и активности губернаторского проекта «Активное долголетие». Это каждый пятый пенсионер региона, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Как признаются наши жители, это не просто проект, а состояние души и смысл жизни. Самому старшему участнику – 97 лет. Мы с каждым годом стараемся удивить бабушек и дедушек новыми активностями – сап-сёрфингом, парапланами. Этот год не станет исключением: летом участников ждут новые активности», – поделилась вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как отметили в министерстве, в регионе проживают свыше 2,1 млн людей старшего возраста. В каждом городском округе работают клубы «Активного долголетия». Всего их 68. В клубах представлено более 30 направлений для творчества и спорта, свыше 75 туристических маршрутов, 120 достопримечательностей для экскурсий.
В клубах проекта работают специалисты соцзащиты, которые консультируют по мерам поддержки и возникающим вопросам. Консультацию можно получить даже в перерыве между занятиями.
В Минсоцразвития напомнили, что участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55. Ознакомиться с активностями и записаться на ближайшее занятие можно на портале.
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Лора Луганская