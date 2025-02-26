Выплату 300 тыс. рублей при рождении ребёнка многодетным Подмосковья оформят автоматически

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Подмосковным многодетным семьям при рождении ребёнка автоматически оформят выплату на 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Новую выплату для семей при рождении третьего или последующего ребёнка ввели в Московской области с начала года.
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«По решению губернатора в этом году мы ввели новую выплату многодетным семьям – 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей. Выплата назначается автоматически, подавать заявление не нужно», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как пояснили в министерстве, выплата предназначена для родителей в возрасте до 35 лет включительно, как одиноких, так и состоящих в браке. При получить эту меру поддержки имеют только родители, зарегистрированные в Московской области.
«Одно из главных условий получения выплаты – рождение ребёнка в 2025 году и регистрация его рождения именно в Подмосковье. Выплата назначается беззаявительно. Если новорождённый появился на свет не в роддоме Московской области, но зарегистрирован в ЗАГСе региона, можно подать заявление через региональный портал госуслуг», – пояснили в ведомстве.Услуга доступна по ссылке. Заявление о предоставлении выплаты подаётся не позднее чем через шесть месяцев со дня рождения ребёнка.
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Лора Луганская