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Выплату 300 тыс. рублей при рождении ребёнка многодетным Подмосковья оформят автоматически

Выплату 300 тыс. рублей при рождении ребёнка многодетным оформят автоматически
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Подмосковным многодетным семьям при рождении ребёнка автоматически оформят выплату на 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Новую выплату для семей при рождении третьего или последующего ребёнка ввели в Московской области с начала года.
«По решению губернатора в этом году мы ввели новую выплату многодетным семьям – 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей. Выплата назначается автоматически, подавать заявление не нужно», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как пояснили в министерстве, выплата предназначена для родителей в возрасте до 35 лет включительно, как одиноких, так и состоящих в браке. При получить эту меру поддержки имеют только родители, зарегистрированные в Московской области.
«Одно из главных условий получения выплаты – рождение ребёнка в 2025 году и регистрация его рождения именно в Подмосковье. Выплата назначается беззаявительно. Если новорождённый появился на свет не в роддоме Московской области, но зарегистрирован в ЗАГСе региона, можно подать заявление через региональный портал госуслуг», – пояснили в ведомстве.
Услуга доступна по ссылке. Заявление о предоставлении выплаты подаётся не позднее чем через шесть месяцев со дня рождения ребёнка.

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Представители Подмосковья завоевали три медали на зимней Спартакиаде инвалидов
26 февраля 2025, 17:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на IV всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов 2025 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся представитель Московской области Роман Лопатин в соревнованиях по горнолыжному спорту среди глухих спортсменов в дисциплине «слалом-гигант». В этой же дисциплине бронзовую медаль выиграл подмосковный спортсмен Иван Павлик», — говорится в сообщении.
Ещё одну бронзовую медаль команде Подмосковья принёс Иван Серебряков по итогам лыжных гонок среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

IV всероссийская зимняя Спартакиада инвалидов проходит с 24 февраля по 1 марта в Ижевске. В турнире принимают участие команды из 21 российского региона. Подмосковье представляет сборная из 12 человек.

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В Московской области за год собрали порядка 3 тыс. тонн подсолнечника
26 февраля 2025, 17:04

Фото: iStock / Vitalii Petrushenko

В Подмосковье за прошлый год собрали около 3 тыс. тонн урожая подсолнечника. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Один из символов солнца, урожая и лета подсолнечник выращивают не только в южных регионах нашей страны. Он прижился и на подмосковных полях. В области работают несколько предприятий по выращиванию подсолнечника. Это «Юг Подмосковья», «Клемово», «МясоМолокоРесурс» и другие. Лидерами по выращиванию этой культуры стали городские округа Коломенский и Серебряные Пруды», – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что семена растения богаты белком, клетчаткой, витаминами, особенно E и B, а также такими минералами, как магний, селен и медь. Кроме того, в них содержатся антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений свободными радикалами.

Подсолнечник служит сырьём для производства муки, пекарских изделий, кормов для животных. Переработанные семена добавляют в спортивные батончики и смеси. Масло используется в кулинарии и входит в состав косметики.

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#растения
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В Коломне открылась уличная выставка-путешествие «Коммунальная Одиссея»
26 февраля 2025, 16:51

В Коломне появилась уличная выставка-путешествие «Коммунальная Одиссея», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Инициатором нового проекта стал Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад».
«На улицах города появились 10 стендов с чёрно-белыми фото и рассказами коломенцев о том, как жили в 1960-е годы. Они размещены в исторической части города и составляют пешеходный туристический маршрут протяжённостью 4,3 км по местам воспоминаний горожан. Плакаты созданы на основе историй людей, детство и юность которых пришлись на 60-е годы прошлого века. Рассказы несколько лет собирает музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», – рассказали в министерстве.
Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»

Воспоминания погружают в атмосферу тех лет и позволяют составить представление о жизни обычных людей.

«Это память людей и их истории, трогательные и смешные, грустные и очень жизненные, наполненные запахами и звуками, эмоциями и голосами. Это рассказы от первого лица и личные фотографии, опубликованные на городских улицах», – рассказала автор проекта, директор музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» Екатерина Ойнас.

Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»

Выставка-путешествие открывает гостям Коломну с незнакомой ранее стороны, показывает жизнь не слишком далёкого от нас периода, воспоминания о котором уходят все дальше в историю.

Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»

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#искусство
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Омбудсмен Подмосковья Фаевская приняла участие в пленарном заседании в Госдуме
26 февраля 2025, 16:39

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в пленарном заседании в Государственной Думе РФ, на котором доклад о работе за минувший год представила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.
В докладе было указано, что число обращений к федеральному уполномоченному по правам человека в 2024 году выросло по сравнению с 2023 годом на треть и составило 120 тысяч. При этом каждое второе обращение связано с защитой прав участников специальной военной операции.

Ирина Фаевская отметила, что поддержка участников СВО и членов их семей является одним из ключевых направлений работы и в Подмосковье. При этом активная работа ведётся и по решению других задач.

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Подмосковные ветеринары объяснили, почему некоторые питомцы путают день с ночью
26 февраля 2025, 16:25

Фото: iStock / Chalabala

Некоторых хозяев домашних животных волнует отсутствие сна у питомцев в тёмное время суток. Ветеринары Минсельхозпрода Московской области раскрыли причины такого поведения.
«У многих четвероногих – собственные циркадные ритмы. Например, кошки – ночные хищники, поэтому они более активны ночью, а днём могут спать днём короткими периодами. Собакам, чтобы чувствовать себя бодрыми, достаточно за сутки поспать несколько раз по 20-30 минут», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что молодые животные в основном более активны и могут спать меньше, чем взрослые. С возрастом эта потребность увеличивается. А некоторые питомцы сохраняют бдительность даже во время сна из-за инстинкта выживания.

В министерстве подчеркнули, что проблемы со здоровьем могут влиять на качество сна. Поэтому, если хозяин заметил ухудшение состояния животного, необходимо обратиться с ним к ветеринарному врачу.

Запись на приём доступна на сайте региональных госуслуг, а также по телефону 7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.

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