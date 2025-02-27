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В Подмосковье доступными для бракосочетания сделали все красивые даты

Фото: iStock / Елена Новикова

Фото: iStock / Елена Новикова

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В Московской области впервые открыли слоты времени для регистрации брака в нерабочие дни – воскресенье и понедельник, имеющие красивое сочетание цифр. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Мы увидели запрос на красивые, как говорят молодожёны, даты для свадьбы. Теперь в регионе можно зарегистрировать брак в любую красивую дату этого сезона – как в рабочий день, так и в выходной. Формат может быть любым: свадьба в парке и усадьбе, торжество в своей локации, классическая регистрация», – рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Она добавила, что уже более 20 тыс. пар запланировали свадьбу в этом году.

Как уточнили в министерстве, теперь пары, желающие вступить в брак, могут подать заявления на такие привлекательные даты, как 05.05.2025 (понедельник), 25.05.2025 (воскресенье), 15.06.2025 (воскресенье), 25.08.2025 (понедельник), 15.09.2025 (понедельник) и 05.10.2025 (воскресенье), а также на 15.12.2025 (понедельник).

При этом важно заранее подавать заявление на регистрацию, чтобы выбрать самое подходящее время и место для торжества.

Кроме того, будущие супруги могут запланировать регистрацию брака на одной из выездных площадок региона. Всего их около 60. Церемония останется полностью официальной: регистратор приезжает со всеми необходимыми документами, и брак регистрируется по российским законам. Преимущество – в том, что теперь не нужно отдельно посещать ЗАГС для оформления документов.

Найти информацию о выездных площадках и подробнее узнать о лучших локациях области для бракосочетания можно на портале «Свадьба в Подмосковье».

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Молочный холдинг «ЭкоНива» объявил о запуске образовательного проекта для студентов
27 февраля 2025, 17:50

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Группа компаний «ЭкоНива», один из ведущих игроков российской молочной отрасли, открывает набор студентов на новую образовательную программу «Весенняя академия — 2025». Обучение пройдет с марта по апрель на предприятиях холдинга и ориентировано на студентов, интересующихся сельским хозяйством, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Программа включает интенсивные курсы по ключевым направлениям: животноводство, агрономия, почвоведение, селекция и семеноводство, переработка, инжиниринг, строительство и экономика.

Участники смогут не только прослушать лекции экспертов, но и принять участие в экскурсиях, командообразующих мероприятиях и практических занятиях. В каждой группе предусмотрено 15 мест. Компания обеспечит студентам транспорт, проживание и питание на время обучения.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подать заявку могут студенты 3 или 4 курсов бакалавриата, 3 или 5 курсов специалитета и 1–2 курсов магистратуры.

Кроме того, принимаются заявки от студентов средних профессиональных учебных заведений по направлениям «переработка» и «инжиниринг». К участию допускаются только те, кто ранее не проходил обучение в проектах компании.

Заявки принимаются не позднее, чем за 14 дней до начала курса. Расписание и условия участия опубликованы на сайте «ЭкоНивы».

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В Раменском запустят производство одежды более чем за 2,6 млрд рублей
27 февраля 2025, 17:43

Фото: iStock / _jure

В Раменском появится комплекс по серийному производству одежды. Для этого компания «Логистик-М», входящая в группу «ВСФ Логистика», получила участок в льготную аренду, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Объём инвестиций компании в создание производственного комплекса превышает 2,6 млрд рублей. Запуск производства запланирован на 2027 год. В рамках проекта планируется создать 150 рабочих мест. После вывода предприятия на полную мощность, ежегодный объём производства составит 1,25 млн единиц одежды», – отметила Зиновьева.
Под реализацию инвестпроекта компании предоставили земельный участок площадью более 37 га.
«В планах – построить комплекс зданий общей площадью 38 тыс. кв. м. Там разместят само производство и оборудуют зоны для логистических операций», – добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
На предприятии будут выпускать верхнюю одежду для всей семьи по собственному дизайну из трикотажа, кожи и меха.

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В Звенигородском манеже откроется выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа»
27 февраля 2025, 17:35

Фото: istockphoto / shironosov

6 марта в здании Манежа откроется выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа», организованная Звенигородским музеем-заповедником в сотрудничестве с Государственным Русским музеем, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Эта выставка — долгожданный для жителей и гостей Подмосковья проект, в широкой ретроспективе раскрывающий талант великого русского художника и его неповторимую манеру изображения родной природы. Благодарю Аллу Юрьевну Манилову, директора Государственного Русского музея, за продолжение сотрудничества и реализацию в Звенигороде уже третьего совместного выставочного проекта. Уверен, что эта выставка подарит зрителям новые яркие впечатления», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Экспозиция, выстроенная в хронологическом порядке, включает 40 живописных работ Ивана Ивановича Шишкина (1832–1898) — выдающегося художника, академика, педагога и профессора Императорской академии художеств.

Шишкин, один из крупнейших мастеров пейзажного жанра, славился точностью передачи деталей и умением раскрыть красоту русской природы на холсте.

Куратором выставки выступил ведущий научный сотрудник Русского музея, хранитель фонда живописи второй половины XIX — начала XX века Сергей Кривонденченков.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Экспозиция продлится до 29 июня 2025 года.

Возрастное ограничение: 0 .

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#минкульттуризма мо
#музей
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С 1 марта в России начнется тестовый режим по маркировке кондитерских изделий
27 февраля 2025, 17:23

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 1 марта по 31 августа 2025 года в России начнётся тестирование системы маркировки отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, фасованных в потребительскую упаковку, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В эксперименте будут участвовать такие продукты, как шоколад, жевательная резинка, мучные кондитерские изделия, засахаренные фрукты, орехи и овощи, а также джемы, мармелад и фруктовые желе.

Министерство сельского хозяйства РФ призвало производителей активно включиться в процесс эксперимента, чтобы отработать все этапы маркировки для отрасли.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что в 2024 году региональные предприятия выпустили 570,3 тыс. тонн кондитерской продукции, что составило более 28,2% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 13,2% от общероссийского производства. Благодаря этим показателям Подмосковье остаётся ведущим производителем кондитерских изделий в стране.

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Химкинский врач Чиркова рассказала, как во время Масленицы укрепить иммунитет
27 февраля 2025, 17:09

Фото: iStock / kasia2003

В эти дни одновременно с Масленицей проходит неделя поддержания и укрепления иммунитета. Какой начинке для блинов отдать предпочтение, рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.
«Для этого, например, подойдут ягоды – мощные источники антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалениями, богаты витамином C и клетчаткой. Фисташки, грецкие орехи и семена подсолнечника – источники белка, витаминов и полезных жиров. Орехи поддерживают ментальное здоровье, насыщают энергией, укрепляют сердце. А творог – богатейший источник белка и кальция, которые считаются «строительной основой организма», – отметила Чиркова.
Она добавила, что немного укропа или петрушки улучшат вкус блинов, добавят витаминов и микроэлементов.
«Грибы со шпинатом – это витамины группы B, необходимые для нормальной работы всех систем организма, клетчатка и железо, которое поддерживает уровень гемоглобина», – сказала врач.
Она также предложила поэкспериментировать с начинками и попробовать, например, кабачки с чесноком. Чеснок обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, а кабачки содержат клетчатку и микроэлементы.

Помимо этого, в качестве начинки можно добавить авокадо и рыбу – сёмгу, скумбрию или сардины. Такая начинка содержит омега-3 и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

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