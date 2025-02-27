В Подмосковье доступными для бракосочетания сделали все красивые даты

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В Московской области впервые открыли слоты времени для регистрации брака в нерабочие дни – воскресенье и понедельник, имеющие красивое сочетание цифр. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Мы увидели запрос на красивые, как говорят молодожёны, даты для свадьбы. Теперь в регионе можно зарегистрировать брак в любую красивую дату этого сезона – как в рабочий день, так и в выходной. Формат может быть любым: свадьба в парке и усадьбе, торжество в своей локации, классическая регистрация», – рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Она добавила, что уже более 20 тыс. пар запланировали свадьбу в этом году.
Как уточнили в министерстве, теперь пары, желающие вступить в брак, могут подать заявления на такие привлекательные даты, как 05.05.2025 (понедельник), 25.05.2025 (воскресенье), 15.06.2025 (воскресенье), 25.08.2025 (понедельник), 15.09.2025 (понедельник) и 05.10.2025 (воскресенье), а также на 15.12.2025 (понедельник).
При этом важно заранее подавать заявление на регистрацию, чтобы выбрать самое подходящее время и место для торжества.
Кроме того, будущие супруги могут запланировать регистрацию брака на одной из выездных площадок региона. Всего их около 60. Церемония останется полностью официальной: регистратор приезжает со всеми необходимыми документами, и брак регистрируется по российским законам. Преимущество – в том, что теперь не нужно отдельно посещать ЗАГС для оформления документов.
Найти информацию о выездных площадках и подробнее узнать о лучших локациях области для бракосочетания можно на портале «Свадьба в Подмосковье».
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Лора Луганская