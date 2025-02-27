В Подмосковье доступными для бракосочетания сделали все красивые даты

Группа компаний «ЭкоНива», один из ведущих игроков российской молочной отрасли, открывает набор студентов на новую образовательную программу «Весенняя академия — 2025». Обучение пройдет с марта по апрель на предприятиях холдинга и ориентировано на студентов, интересующихся сельским хозяйством, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.