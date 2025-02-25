Выплату к юбилею брака с начала года получили более 2 тыс. подмосковных семей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области более 2 тыс. семей с начала года получили выплату к юбилею бракосочетания. Об этом сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
В регионе семейные пары, прожившие в браке более 50 лет, могут оформить единовременную выплату в размере от 5 тыс. до 9 тыс. рублей. Выплата зависит от количества прожитых вместе лет.
Как пояснили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития, оно подаётся один раз на региональном портале госуслуг после празднования 50-летнего юбилея. Затем выплата перечисляется автоматически на юбилеи семейной жизни – 55-летний, 60-летний и далее каждые пять лет.
Помимо выплаты, в регионе предусмотрено торжественное чествование юбиляров. Супруги в назначенный день приходят в ЗАГС и под звуки Свадебного марша ставят в зале торжеств подписи в юбилейной актовой записи, получают поздравления.
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«В этом году уже более 2 тыс. семей получили выплату к юбилею. Эта инициатива позволяет нам поддержать супругов, прошедших через множество испытаний вместе и сохранивших семейные ценности. На этот год мы предусмотрели в бюджете на эту меру поддержки около 70 млн рублей», – отметил министр.Подать заявление на выплату можно по ссылке.
Как пояснили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития, оно подаётся один раз на региональном портале госуслуг после празднования 50-летнего юбилея. Затем выплата перечисляется автоматически на юбилеи семейной жизни – 55-летний, 60-летний и далее каждые пять лет.
Помимо выплаты, в регионе предусмотрено торжественное чествование юбиляров. Супруги в назначенный день приходят в ЗАГС и под звуки Свадебного марша ставят в зале торжеств подписи в юбилейной актовой записи, получают поздравления.
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Лора Луганская