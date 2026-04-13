Каждую четвёртую онлайн-консультацию в Подмосковье проводят для детей

13 апреля 2026, 10:40

В Московской области с начала 2026 года каждая четвёртая телемедицинская консультация проводилась для детей. Такой статистикой поделился зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Жители региона могут воспользоваться онлайн-консультациями с медиками благодаря развитию телемедицины. Сервис доступен для взрослых, беременных женщин и детей.

«На онлайн-приёме врач может отследить динамику лечения и при необходимости скорректировать его, расшифровать анализы, продлить рецепт на льготное лекарство, направить к узкопрофильному специалисту. С начала года в Подмосковье проведено более 360 000 телемедицинских консультаций для детей. Это 26% от общего числа», – уточнил Забелин.