Каждую четвёртую онлайн-консультацию в Подмосковье проводят для детей
В Московской области с начала 2026 года каждая четвёртая телемедицинская консультация проводилась для детей. Такой статистикой поделился зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Жители региона могут воспользоваться онлайн-консультациями с медиками благодаря развитию телемедицины. Сервис доступен для взрослых, беременных женщин и детей.
«На онлайн-приёме врач может отследить динамику лечения и при необходимости скорректировать его, расшифровать анализы, продлить рецепт на льготное лекарство, направить к узкопрофильному специалисту. С начала года в Подмосковье проведено более 360 000 телемедицинских консультаций для детей. Это 26% от общего числа», – уточнил Забелин.Как напомнили в министерстве, записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ», региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике или на приёме у лечащего врача. Можно также позвонить на горячую линию по телефону 122.