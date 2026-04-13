Обследования в мобильных комплексах прошли более 65 тысяч жителей Подмосковья

Свыше 65 тысяч жителей Московской области проверили здоровье в мобильных медицинских комплексах с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Мобильные комплексы выезжают на отдалённые территории, чтобы жители деревень и сёл могли пройти первый этап диспансеризации и получить консультации специалистов.

«Выезды мобильных комплексов проводятся регулярно. С начала 2026 года их состоялось уже около 2 700. В результате осмотры прошли более 65 тысяч человек», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина.
Расписание выездов мобильных комплексов размещается на сайтах и в соцсетях подмосковных медицинских организаций.
Лев Каштанов

