Обследования в мобильных комплексах прошли более 65 тысяч жителей Подмосковья

13 апреля 2026, 10:35

Свыше 65 тысяч жителей Московской области проверили здоровье в мобильных медицинских комплексах с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Мобильные комплексы выезжают на отдалённые территории, чтобы жители деревень и сёл могли пройти первый этап диспансеризации и получить консультации специалистов.





«Выезды мобильных комплексов проводятся регулярно. С начала 2026 года их состоялось уже около 2 700. В результате осмотры прошли более 65 тысяч человек», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина.