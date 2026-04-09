В Подмосковье стартовала программа подготовки наставников в здравоохранении
В Московской области стартовала программа подготовки наставников в сфере здравоохранения. Для этого в регионе открыли три центра компетенций, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В МОНИКИ будут готовить наставников для врачей, работающих со взрослыми, в НИКИ – для специалистов детского здравоохранения, в Московском областном медицинском колледже – для среднего медицинского персонала. К обучению уже приступила первая группа из 70 наставников.
На открытии программы побывали замминистра здравоохранения Московской области Елена Штукина и председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова.
«Развитие института наставничества – стратегически важное направление системы здравоохранения. Подготовка квалифицированных наставников позволит быстрее адаптировать молодых специалистов, повысить качество медицинской помощи, укрепить профессиональное сообщество», – пояснила Штукина.
Программа рассчитана на 72 академических часа. Они включает теоретическую и практическую подготовку. Особое внимание уделят нормативно-правовым аспектам наставничества, организационным и управленческим навыкам, коммуникационных и эмоциональных компетенциям наставников.
В программу включены модули по использованию цифровых технологий и нейросетевых сервисов в образовательном процессе.