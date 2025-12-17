КДЦ «Ромашка» с начала работы обслужил более 10 000 жителей Подмосковья

17 декабря 2025, 13:16

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медицинскую помощь в Клинико-диагностическом центре «Ромашка» за три месяца получили более 10 000 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Филиал Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля начал работу 1 сентября. Приём взрослых и детей в учреждении ведут специалисты по 40 направлениям.

«Центр открылся совсем недавно, однако за это время нам удалось собрать сплочённую команду профессионалов и выстроить чёткий алгоритм работы. Мы стремимся к тому, чтобы каждый пациент чувствовал себя комфортно на всех этапах – от записи на приём до получения результатов обследования. Сегодня самым большим спросом в центре пользуются консультации кардиолога, офтальмолога и невролога», – рассказал заведующий клинико-диагностическим центром «Ромашка» Илья Сотников.