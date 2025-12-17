В Минздраве Подмосковья опровергли сообщения об эпидемии гонконгского гриппа
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Подмосковье оценивается как благополучная. Уровень заболеваемости остается ниже эпидпорога, сообщили в Минздраве региона.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Подмосковье якобы началась эпидемия так называемого гонконгского гриппа.
«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области находится под контролем и оценивается как благополучная. Сейчас в регионе, как и каждый год, наблюдается сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 59%», – отметила главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения региона Зинаида Труш.Она подчеркнула, что в этом году сезонный подъем стартовал почти на две недели раньше обычного, но это не говорит об осложнении эпидситуации.
«В медицинских организациях Московской области развёрнут достаточный коечный фонд для оказания помощи пациентам с гриппом и ОРВИ. На случай роста заболеваемости предусмотрены резервные мощности», – подчеркнула Труш.Ранее врач Светлана Вахрушева рассказала, по каким симптомам можно определить гонконгский грипп.