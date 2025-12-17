В Минздраве Подмосковья опровергли сообщения об эпидемии гонконгского гриппа

17 декабря 2025, 11:24

оригинал Фото: Istock / fizkes

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Подмосковье оценивается как благополучная. Уровень заболеваемости остается ниже эпидпорога, сообщили в Минздраве региона.





Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Подмосковье якобы началась эпидемия так называемого гонконгского гриппа.

«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области находится под контролем и оценивается как благополучная. Сейчас в регионе, как и каждый год, наблюдается сезонный подъём заболеваемости респираторными инфекциями. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 59%», – отметила главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения региона Зинаида Труш.

«В медицинских организациях Московской области развёрнут достаточный коечный фонд для оказания помощи пациентам с гриппом и ОРВИ. На случай роста заболеваемости предусмотрены резервные мощности», – подчеркнула Труш.