Кейс-чемпионат по наукам «Большой перемены» прошёл в Раменском
22 марта в Раменском состоялся кейс-чемпионат Лиги клубов Всероссийского конкурса «Большая перемена», посвящённый естественно-научным дисциплинам. II межрегиональные соревнования прошли на базе Гжельского государственного университета при участии организаторов, среди которых — национальный проект «Молодёжь и дети» и «Движение Первых», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Выбор тематики чемпионата связан с растущим интересом школьников к предметам научного профиля. Как отметила председатель комитета по образованию администрации Раменского округа Наталья Асеева, более 37% выпускников местных школ выбирают для сдачи ЕГЭ такие дисциплины, как химия, физика, профильная математика, информатика и биология.
В соревнованиях приняли участие около 100 школьников и студентов из различных регионов России, включая Тулу, Одинцово, Клин, Павловский Посад, Дзержинский, Раменское и Республику Удмуртия.
«Это шаг навстречу к будущему. Сейчас дети в себя вкладывают, потому что наше будущее — это молодёжь. Уникальная молодёжь: они умные, широко видят, у них нет границ. Участвуя в таких мероприятиях, они развиваются и заявляют о себе: я – первый», — отметила директор Раменского городского парка Анна Юсупова.Формат чемпионата был построен по аналогии с соревнованиями профессионального мастерства. Участникам предлагались практические задания, требующие нестандартного мышления и умения применять знания на практике. Оценку работ проводили преподаватели Гжельского университета и приглашённые эксперты.
В числе участников были представители движения «Юнармия» из Раменского округа — учащиеся школы №21 и Ново-Харитоновской школы №10. Отмечается, что взаимодействие между «Движением Первых» и «Юнармией» способствует вовлечению школьников в образовательные и патриотические проекты.
По итогам чемпионата определены победители, которые представят свои регионы на всероссийском этапе.