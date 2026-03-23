Воробьёв поставил задачу сдать школу в Люберцах на 1100 мест в этом году

23 марта 2026, 17:49

В Люберцах в этом году рассчитывают открыть школу на 1100 мест. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в ЖК «Новые Островцы» проверить ход строительства, поговорить с учителями и родителями школьников.





Работы на объекте ведут в рамках региональной госпрограммы.

«В Подмосковье строятся новые микрорайоны. Радует, когда есть необходимая сопутствующая инфраструктура – дороги, поликлиника, школа, детсад. Сегодня школа в Островцах перегружена. У детей должна быть возможность дополнительного образования. Поэтому наша задача – в этом году сдать новую школу на 1100 мест. Я хочу поблагодарить руководителей, наших педагогов. Нам важно, чтобы все учителя были на местах, важно обеспечить качество образования», – сказал Воробьёв.

«Они должны знать об угрозах и о возможностях нашего технологичного мира. Видим очень большой запрос. Делаем это вместе со Сбером – пока в пилотных школах», – добавил глава региона.

«В этом году 1300 наших детей будут учиться в этой долгожданной современной школе. Сейчас ребята занимаются в двухсменном режиме. Это сложно для педагогов и для детей. Открытие нового корпуса позволит уйти от второй смены. Планируем привлечь педагогов дополнительного образования из спортивной и творческой сферы. Уже есть договорённости по секциям футбола, баскетбола, дзюдо и самбо. Сможем организовать здесь школу полного дня для детей, которые не могут пойти домой сразу после уроков. Это востребовано в микрорайоне», – рассказала директор Островецкой СОШ Елена Родимова.