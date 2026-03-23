Воробьёв поставил задачу сдать школу в Люберцах на 1100 мест в этом году
В Люберцах в этом году рассчитывают открыть школу на 1100 мест. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в ЖК «Новые Островцы» проверить ход строительства, поговорить с учителями и родителями школьников.
Работы на объекте ведут в рамках региональной госпрограммы.
«В Подмосковье строятся новые микрорайоны. Радует, когда есть необходимая сопутствующая инфраструктура – дороги, поликлиника, школа, детсад. Сегодня школа в Островцах перегружена. У детей должна быть возможность дополнительного образования. Поэтому наша задача – в этом году сдать новую школу на 1100 мест. Я хочу поблагодарить руководителей, наших педагогов. Нам важно, чтобы все учителя были на местах, важно обеспечить качество образования», – сказал Воробьёв.Он напомнил, что теперь в Московской области детей с первого класса будут обучать компьютерной грамотности.
«Они должны знать об угрозах и о возможностях нашего технологичного мира. Видим очень большой запрос. Делаем это вместе со Сбером – пока в пилотных школах», – добавил глава региона.
Сегодня действующая школа в микрорайоне загружена больше, чем вдвое. При мощности 1100 мест в ней учатся около 23 000 ребят. Почти половина детей занимаются во вторую смену. Открытие нового корпуса Островецкой школы в ЖК «Новые Островцы» позволит полностью её ликвидировать.
«В этом году 1300 наших детей будут учиться в этой долгожданной современной школе. Сейчас ребята занимаются в двухсменном режиме. Это сложно для педагогов и для детей. Открытие нового корпуса позволит уйти от второй смены. Планируем привлечь педагогов дополнительного образования из спортивной и творческой сферы. Уже есть договорённости по секциям футбола, баскетбола, дзюдо и самбо. Сможем организовать здесь школу полного дня для детей, которые не могут пойти домой сразу после уроков. Это востребовано в микрорайоне», – рассказала директор Островецкой СОШ Елена Родимова.
В новой школе сформировали математические классы. А на территории появится стадион, которым также смогут во внеурочное время в рамках программы «Открытый стадион» пользоваться жители микрорайона.
Сейчас готовность школы – 64%. На объекте задействованы более 60 рабочих и шесть единиц техники. Строители занимаются внутренней отделкой, коммуникациями, завершили работы по фасаду и кровле.
Губернатору доложили и о планах по строительству других объектов образования. Помимо школы, в этом году в Люберцах откроют детсад на 560 мест в Проектируемом проезде, завершат капремонт дошкольного отделения школы №26 на ул. Коммунистической.