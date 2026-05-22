КФХ «Богатырское» в Луховицах собрало 2,8 тыс. саженцев яблонь

22 мая 2026, 09:38

В крестьянско-фермерском хозяйстве «Богатырское» (Луховицы) активно развивается молодой яблоневый сад. В 2022 году при поддержке регионального Минсельхоза, администрации округа и общественных организаций хозяйство высадило 2,8 тысячи саженцев. Деревьям пошёл четвёртый год — в этом сезоне они обильно цветут.







Основная культура хозяйства — антоновка. В этом году фермеры планируют собрать более 20 тонн только этого сорта. Также в саду растут мельба, белый налив, золотистая и красная китайка. Все деревья готовятся к плодоношению, что расширит ассортимент продукции.



Важную роль в развитии сада играет партнёрство с Луховицким аграрно-промышленным техникумом. Студенты аграрного факультета проходят здесь практику: сажают деревья, ухаживают за ними, изучают болезни яблонь. Такой опыт помогает хозяйству и даёт будущим специалистам ценные навыки.



Фермеры благодарят студентов за усердие и вовлечённость. КФХ «Богатырское» приглашает жителей Подмосковья посетить сад в пору цветения — сделать яркие фото на живописном фоне и увидеть работу современного фермерского хозяйства