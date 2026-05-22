Климовский завод увеличил выпуск фитингов для трубопроводов
Климовский трубный завод расширил производство полиэтиленовых литьевых фитингов для напорных трубопроводных систем. Предприятие выпускает переходы, заглушки и втулки под фланец диаметром до 630 миллиметров, которые используют в коммунальной и промышленной инфраструктуре, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Новую импортозамещающую продукцию компания представила на выставке VODEXPO-2026 в рамках Всероссийского водного конгресса, который стартовал 20 мая в московском Гостином дворе.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что Всероссийский водный конгресс остаётся одной из ключевых площадок для обсуждения современных отраслевых решений и развития инженерной инфраструктуры.
Ранее подобные комплектующие в основном поставляли из-за рубежа. Сейчас предприятие самостоятельно производит фитинги для трубопроводов диаметром от 32 до 630 миллиметров.
На заводе используют технологию литья под давлением, которая позволяет сохранять точную геометрию изделий и снижает риск появления внутренних дефектов. Такой подход повышает надёжность трубопроводных систем на протяжении всего срока эксплуатации.
Втулки с фланцами применяют для разъёмного соединения труб между собой, а также для подключения запорно-регулирующей арматуры и элементов из других материалов. Конструкция облегчает монтаж, обслуживание и замену отдельных участков системы.
С начала 2026 года предприятие выпустило более 800 тонн полимерных литьевых фитингов. Председатель совета директоров Группы «Полипластик» Лев Гориловский подчеркнул, что расширение производства позволило выпускать фитинги из разных марок полиэтилена. По его словам, это помогает комплектовать трубопроводные системы изделиями из однородных материалов и повышать их надёжность.
На стенде компании на выставке VODEXPO-2026 посетители могут увидеть несколько видов фитингов, включая фланцевое соединение для трубопроводов диаметром 630 миллиметров.
Выставка продолжит работу до 22 мая.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте VODEXPO-2026.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что Всероссийский водный конгресс остаётся одной из ключевых площадок для обсуждения современных отраслевых решений и развития инженерной инфраструктуры.
Ранее подобные комплектующие в основном поставляли из-за рубежа. Сейчас предприятие самостоятельно производит фитинги для трубопроводов диаметром от 32 до 630 миллиметров.
На заводе используют технологию литья под давлением, которая позволяет сохранять точную геометрию изделий и снижает риск появления внутренних дефектов. Такой подход повышает надёжность трубопроводных систем на протяжении всего срока эксплуатации.
Втулки с фланцами применяют для разъёмного соединения труб между собой, а также для подключения запорно-регулирующей арматуры и элементов из других материалов. Конструкция облегчает монтаж, обслуживание и замену отдельных участков системы.
С начала 2026 года предприятие выпустило более 800 тонн полимерных литьевых фитингов. Председатель совета директоров Группы «Полипластик» Лев Гориловский подчеркнул, что расширение производства позволило выпускать фитинги из разных марок полиэтилена. По его словам, это помогает комплектовать трубопроводные системы изделиями из однородных материалов и повышать их надёжность.
На стенде компании на выставке VODEXPO-2026 посетители могут увидеть несколько видов фитингов, включая фланцевое соединение для трубопроводов диаметром 630 миллиметров.
Выставка продолжит работу до 22 мая.
Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте VODEXPO-2026.