Состояние теплосетей в Красногорске впервые оценил робот

22 мая 2026, 14:15

В Московской области в период подготовки к новому отопительному сезону впервые протестировали новую отечественную технологию внутритрубной диагностики теплосетей. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.





Этот робот – разработка российских инженеров. Он оснащён видеокамерами, перемещается внутри трубы и выявляет нарушения методом переменного намагничивания.

«Мы эксплуатируем две котельные, у нас 15 километров сети, пять из них – магистральные. Красногорск – очень благоустроенная территория, где много скверов, парков и дорог. Мы решили применить метод, который позволяет, вскрывая определённые небольшие участки, пройти роботом под землей и определить дефекты. Летом мы их быстро отремонтируем и зимой будем надёжно эксплуатировать сети», – рассказал главный инженер АО «ТЭК-24» Юрий Григорьев.

«Сейчас роботизированный комплекс проходит тестирование в Красногорске. Оборудование привезли из Санкт-Петербурга. По итогам работы будем анализировать результаты, оценивать экономическую эффективность такого подхода и принимать решение о возможности дальнейшего применения в регионе», – подвёл итог министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.