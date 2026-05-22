Состояние теплосетей в Красногорске впервые оценил робот
В Московской области в период подготовки к новому отопительному сезону впервые протестировали новую отечественную технологию внутритрубной диагностики теплосетей. Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.
Этот робот – разработка российских инженеров. Он оснащён видеокамерами, перемещается внутри трубы и выявляет нарушения методом переменного намагничивания.
«Мы эксплуатируем две котельные, у нас 15 километров сети, пять из них – магистральные. Красногорск – очень благоустроенная территория, где много скверов, парков и дорог. Мы решили применить метод, который позволяет, вскрывая определённые небольшие участки, пройти роботом под землей и определить дефекты. Летом мы их быстро отремонтируем и зимой будем надёжно эксплуатировать сети», – рассказал главный инженер АО «ТЭК-24» Юрий Григорьев.
Для Подмосковья это интересная технология с точки зрения ранней диагностики тепловых сетей.
«Сейчас роботизированный комплекс проходит тестирование в Красногорске. Оборудование привезли из Санкт-Петербурга. По итогам работы будем анализировать результаты, оценивать экономическую эффективность такого подхода и принимать решение о возможности дальнейшего применения в регионе», – подвёл итог министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.С помощью новых технологий в Красногорске в течение трёх дней обследовали порядка 500 метров теплосети и обнаружили пять дефектов, которые невозможно было найти обычными методами диагностики.